Messico. Via ai lavori espansione porto Manzanillo più importante del Messico

Foto: El Universal

Il presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dato il via ai lavori per l’ampliamento del porto di Manzanillo, noto come il Nuovo Porto di Manzanillo Cuyutlán, che comporterà un investimento congiunto pubblico e privato di 63 miliardi di pesos, per diventare uno dei principali progetti infrastrutturali del mandato di sei anni. Questo investimento da parte del governo federale è destinato alla costruzione di un nuovo terminal di stoccaggio e distribuzione per Petróleos Mexicanos e di un nuovo terminal marittimo Pemex. Contiene anche il condizionamento delle aree di riserva per lo sviluppo del porto; dragaggio edile; preparazione di terminal container e recinzioni di idrocarburi; connettività terrestre e preparazione di terminal specializzati di due container 05 e 06, come riportato dal quotidiano La Jornada. Claudia Sheinbaum ha presieduto la cerimonia di avvio lavori insieme ai segretari della Difesa Nazionale, Ricardo Trevilla, e della Marina, Raymundo Morales, oltre ad altri membri del suo gabinetto. Poi, ha partecipato all’evento per il 199° anniversario del Consolidamento dell’Indipendenza in Mare.

