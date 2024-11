Francesco Zocco, il giovane artista modicano del legno e del feltro: un cuore grande per i più piccoli

Francesco Zocco, conosciuto da tutti come Ciccio, ha solo 12 anni, ma già dimostra una sensibilità e un talento straordinari. Il minore di tre figli, Ciccio vive nel quartiere Dente e da sempre si lascia ispirare dall’arte del suo papà e della nonna materna, che con passione realizzano lavoretti in legno e feltro.

All’età di otto anni, Ciccio ha iniziato a dare forma alla sua creatività realizzando i primi presepi, utilizzando materiali semplici e riciclati, come conchiglie, corteccia, tazzine rotte e mollette. I suoi lavori, pur nella loro semplicità, riflettono un’attenzione ai dettagli e una grande inventiva, frutto di un amore per l’artigianato che ha radici profonde nella sua famiglia.

In passato, il ragazzino modicano ha avuto l’opportunità di vendere i suoi lavoretti in parrocchia, devolvendo il ricavato alla Caritas cittadina, in particolare per le associazioni Madonna delle Grazie e Sant’Anna. Quest’anno, però, ha deciso di intraprendere una nuova strada, scegliendo di contribuire a una causa che gli sta particolarmente a cuore: lo SCONTRINO SOSPESO.

Con il suo spirito altruista, ha deciso di continuare a vendere i suoi lavori, ma il ricavato sarà destinato ai bambini coinvolti nel progetto dello Scontrino Sospeso, un’iniziativa che sostiene le famiglie in difficoltà, permettendo loro di avere accesso a beni di prima necessità. “Voglio aiutare i bambini che hanno bisogno – afferma Ciccio con un sorriso sincero, mostrando la sua determinazione nel voler fare la differenza, anche con piccoli gesti”.

La storia di Francesco Zocco è un esempio luminoso di come la passione e la creatività possano unirsi a un forte senso di responsabilità sociale. Con i suoi lavoretti, non solo esprime il suo talento artistico, ma dimostra che anche i più giovani possono contribuire a costruire una comunità più solidale e attenta alle esigenze degli altri.

In un mondo che spesso dimentica l’importanza della generosità, Ciccio ci ricorda che ogni piccolo gesto conta e che la bellezza dell’arte può essere un veicolo di amore e speranza.

Nella foto Ciccio Zocco con Alessia Sudano di Scontrino Sospeso

