Sospesa la tratta Vittoria-Palermo: Il sindaco scrive al presidente dell’AST

Sospesa la corsa Vittoria-Palermo delle 9, con partenza da Modica alle 8,e il rientro da Palermo-Vittoria alle 14:45. Il sindaco, Ciccio Aiello, per tale motivo, ha inviato una nota al Presidente dell’AST, l’Azienda Siciliana Trasporti. Il primo cittadino ha richiesto il ripristino della corsa, considerata un servizio essenziale per numerosi studenti e pendolari che si dirigono nel capoluogo siciliano. Aiello ha sottolineato l’importanza di garantire questo servizio indispensabile per coloro che si spostano per lavoro e per studio. L’amministrazione comunale di Vittoria si augura che la corsa possa essere riattivata al più presto, per continuare a offrire supporto e comodità ai cittadini.

