21 – 24 Novembre Festa dell’Albero. Vittoria Città dei Parchi

Dal 21 al 24 novembre festeggiamo gli alberi e il loro fondamentale contributo alla vita. Gli alberi sono i nostri più grandi alleati contro la crisi climatica. In particolare, nelle aree urbane, dove entro il 2050 si stima vivrà il 70% della popolazione mondiale, il loro contributo è fondamentale. E Vittoria, oggi più che mai, è la città dei Parchi.

“Con la Villa comunale, col parco di Serra San Bartolo e se riusciamo ad arrivarci, entro il prossimo mese – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello – daremo alla città il terzo parco, diverso dei primi due. La villa comunale è un giardino all’italiana, Serra San Bartolo è un parco agricolo con il suo carrubeto, il prossimo sarà un parco ambientale, un parco mediterraneo che si realizzerà grazie all’acquisizione di aree derivanti dalla lotta contro l’abusivismo edilizio. Noi siamo attenti alla problematica del verde urbano e daremo quanto prima l’incarico per la realizzazione di un piano del verde urbano che dovrà confluire poi nel piano di urbanistica generale. Vittoria è uno dei pochi comuni che ha uno strumento urbanistico in vigore e il piano di urbanistica generale aprirà una nuova frontiera che ci consentirà di affrontare anche le problematiche del verde con una logica e uno spirito nuovi che non sono quelli del singolo albero. Per la verità, Vittoria è molto avanti in questo: nella tenacia, nella cura del verde urbano che non veniva fatta da molti anni. L’albero è un organismo vivo, lo devi aggiustare, lo devi formare e quelli pericolosi talvolta – quando viene il loro tempo, un tempo che viene per gli uomini figuriamoci per gli alberi – devi metterli in sicurezza. La sicurezza è un elemento di cui bisogna tenere conto perché c’è gente che è morta sulle strade a causa dell’apparato radicale degli alberi. Occorre quindi costruire una cultura nuova, più avanzata, più attenta e più presente. Noi cerchiamo di essere presenti ogni giorno, io stesso vado in giro personalmente e stiamo facendo il possibile per dare ai vittoriesi la gioia di un terzo parco urbano. Poche città in Sicilia possono vantare il primato della città di Vittoria. Quindi rivolgo a tutti il mio augurio per la festa degli alberi”.

