Modica. Intensificazione dei servizi di controllo straordinario del territorio e servizi interforze

Servizi dedicati e mirati controlli hanno interessato il centro storico di Modica e le zone limitrofe dove si riuniscono la maggior parte dei cittadini, interessati da una intensa ed efficace azione operativa, con plauso sull’attività ricevuto da parte degli esercenti locali, che hanno manifestato apprezzamento sentito per la presenza delle Forze dell’Ordine.

Nel contesto di tali servizi, sono state controllate 165 persone ed effettuati nr.12 controlli ad esercizi pubblici, denunciati due cittadini pregiudicati italiani, uno dei quali per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del DASPO Urbano, mentre l’altro per oltraggio., inoltre il gestore di un locale è stato sanzionato amministrativamente per la violazione dell’Ordinanza del Sindaco in materia di pubblico esercizio.

Sono state inoltre effettuati controlli specifici grazie ai quali un cittadino italiano è stato segnalato per possesso di sostanza stupefacente tipo hashish.

Durante lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio non si sono registrate turbative di ordine e sicurezza pubblica.

Link video:

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/7d158268-a69a-11ef-a47d-736d736f6674

