“Ordinamento tributario e tributi locali”. Il teatro di Vittoria ha ospitato la due giorni

L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, insieme con l’Ordine degli Avvocati di Ragusa e l’Associazione nazionale dei giudici tributari, ha realizzato, nella cornice del teatro comunale messo a disposizione dal Comune di Vittoria, una due giorni sul tema “Ordinamento tributario e tributi locali”. Il convegno, per gli argomenti trattati dai relatori, si è rivolto in particolare a professionisti, politici, amministratori e dirigenti di associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori. Dopo i saluti iniziali dell’avvocato Francesco Lucifora, presidente Angit, del sindaco di Vittoria on. Francesco Aiello, del prefetto vicario Cettina Puglisi, del colonnello Walter Mela, comandante provinciale Guardia di Finanza di Ragusa, di Nicola La Maddalena, direttore provinciale Agenzia delle entrate di Ragusa e di Salvatore Virgillito, presidente Ordine commercialisti di Catania, sono intervenuti, nella prima giornata, Francesco Tundo, ordinario Diritto tributario presso l’Università di Bologna, Gianluca Creazzo, presidente Cgt di Catania, Salvatore Barbera, presidente Camera avvocati tributaristi Enna, Vanni Cascone, commercialista e presidente della commissione Contenzioso tributario Odcec di Ragusa, Roberto Pulvirenti, commercialista responsabile della formazione per l’Odcec di Catania, Giuseppe Sapienza, componente Cpo Ordine avvocati di Catania, Alessandro La Rosa, presidente sez. Cgt di primo grado Catania, Marco Montesano, presidente Ordine commercialisti di Enna, e Salvatore Sammartino, già ordinario di Diritto tributario all’Università Palermo.

Nella seconda giornata sono intervenuti Maurizio Attinelli, presidente dei commercialisti di Ragusa e coordinatore della conferenza degli Odcec della Sicilia, Maurizio Graffeo, presidente Cgt di Enna, e componente commissione paritetica Stato/Regione, Riccardo Compagnino, commercialista di Palermo, Nello Dipasquale, deputato questore all’Ars, Giuseppe Fiorellini, avvocato e vicesindaco di Vittoria, Piero Gurrieri, avvocato, Giuseppe La Greca, presidente sezione Cgt Sicilia, Salvo Sallemi, senatore e componente della commissione nazionale Antimafia, Giuseppe Sulsenti, dirigente del Comune di Vittoria, Cosimo Ferri, vicepresidente del Cpgt, Lucio Catania, vicepresidente Cgt di Messina e segretario generale Enna, Angelo Cuva, docente Università di Palermo e vicepresidente Uncat, e Giusy Miceli, presidente Camera avvocati Tributaristi di Ragusa. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, nell’introdurre i lavori, ha parlato dell’importanza della figura del professionista all’interno dell’Ordinamento tributario e ha sottolineato i protocolli stipulati con l’Agenzia delle entrate e con il comando generale della Guardia di Finanza volti alla tutela del pubblico interesse al fine di agevolare l’economia sana. Ha chiuso i lavori l’avv. Lucifora, presidente dell’Angit.

