Giovedi la Festa dell’albero a Ragusa

“Anche quest’anno ci prepariamo a celebrare la Festa dell’Albero, una giornata simbolica che per Ragusa è più di una semplice ricorrenza.

Giovedì 21, alle ore 9.00, annuncia l’assessore all’Ambiente Mario D’Asta, l’appuntamento con le associazioni che si occupano di sensibilizzazione ambientale e con tutti i cittadini è in piazza Caduti di Nassirya, dove è avvenuta la piantumazione, grazie alla gentile donazione di Barocco Garden Club, di quattro alberi. Altri sei sono stati messi a dimora in via Ospedale Civile.

È la prima tappa di un piano di piantumazione di 150 alberi che, è il caso di dirlo, metterà presto radici nella nostra città”.

