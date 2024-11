Avviato il percorso verso la seconda edizione degli “Stati generali dell’economia ragusana”, l’appuntamento annuale in cui tutti gli attori dell’economia ragusana sono invitati ad incontrarsi e confrontarsi sulle caratteristiche presenti e sugli scenari futuri dello sviluppo locale.

Presenti i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e dei sindacati provinciali, è stato presentato il rapporto Ragusa Rurban city, promosso dall’assessore Giorgio Massari e realizzato da alcuni esperti di sviluppo locale facenti parte dell’Iriloc, istituto di ricerca che riprende il percorso del CE.Doc dell’università di Catania. L’assessore Massari considera importante per il nostro territorio condividere un progetto di sviluppo sistemico che rivisiti il “modello Ragusa”, capace di rispondere alle sfide in un contesto economico mutato sia per le rilevanti innovazioni tecnologiche, sia per l’emergere di nuovi stili di vita.

Secondo l’assessore “il sistema ragusano si presta per le sue caratteristiche, che il rapporto presenta in maniera scientifica e puntuale, alla sperimentazione di un nuovo paradigma di sviluppo oggi noto come “rurbanizzazione”, che si fonda sull’assunto di una continuità / interfunzionalità fra ambiente urbano e ambiente rurale: una campagna vissuta, antropizzata e che sperimenta innovazione di processi e una città che non ha perso né sotto l’aspetto economico, né sotto l’aspetto sociale e culturale il suo intimo legame con l’universo rurale”.

La seconda edizione degli “Stati Generali dell’economia” è calendarizzata per l’intera giornata del 13 dicembre presso l’auditorium della Camera di Commercio, e prevede la presenza dei redattori del rapporto che ne illustreranno le singole parti e l’intervento dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati maggiormente rappresentativi che si confronteranno con le ipotesi di sviluppo sottese al rapporto, insieme ai rappresentanti istituzionali e politici sia della Regione Sicilia che del Governo nazionale, e della deputazione europea, perché spiega ancora l’assessore Massari “si tratta di mettere in campo, insieme a tutti gli attori economici e sociali ragusani, azioni di sviluppo che utilizzino gli strumenti di promozione e internazionalizzazione sia regionali che nazionali e soprattutto europei e che possono riportare nel nostro territorio rilevanti risorse economiche”.

