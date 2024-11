FdI Vittoria. “Le lacrime di coccodrillo del M5S. Prima sostengono Aiello poi il falso pentimento”

“Restiamo basiti dinanzi alla nota del Movimento Cinque Stelle a firma della consigliera Argentino, la stessa che non ha sostenuto la mozione di sfiducia al sindaco Aiello e la stessa che quindi ha contribuito al proseguimento di questa disastrosa avventura amministrativa. La consigliera Argentino, piangendo lacrime di coccodrillo, si scandalizza sui casi sollevati dal nostro gruppo consiliare relativamente alle consulenze elargite dal sindaco. Consulenze che investono anche la figlia di un consigliere comunale prima “dissidente” e poi rientrato a pascolare nell’ovile aielliano. Solo adesso il Movimento Cinque Stelle che ha apertamente sostenuto Aiello trova un sussulto di dignità? Per altro l’indignazione del Movimento arriva con un comunicato a firma di un consigliere comunale e di un altro rappresentante pentastellato: cosa ne pensa il resto del gruppo? Cosa dice l’ex candidato a sindaco? Questa indignazione è fuori tempo massimo e i cittadini hanno capito che Aiello e grillini vanno insieme e anche recenti eventi pubblici in città lo dimostrano. La smettano di fare i sepolcri imbiancati”.

A dirlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi, Valeria Zorzi, Marilena Pugliarello, Nello Dieli

