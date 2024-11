Ispica, le opposizioni: “Il sindaco si dimetta, non c’è più agibilità politica”

“Gli sforzi messi in campo – dice ancora l’opposizione – rispondono al principio per cui non possono essere i bambini e le famiglie a pagare le conseguenze del blocco politico conseguente alla mancanza dei numeri da parte di chi amministra. L’attuale situazione vede il sindaco privo ormai da tempo dei numeri per amministrare e tuttavia non intende dimettersi; i numeri per la sfiducia non ci sono; la sua giunta è incompleta da mesi e non si è ancora proceduto alla nomina del vicesindaco. Le forze di opposizione sono “improgionate” dal dovere di dare comunque delle risposte ad una intera comunità che osserva attonita uno stato di cose che può cambiare solo ed esclusivamente attraverso nuove elezioni. È impossibile, a nostro avviso, portare a termine il mandato in queste condizioni. Le opposizioni non possono essere chiamate in aula a sostenere proposte che non le appartengono e non possono essere tenute sotto scacco da chi, a tutti i costi, si ostina a continuare nonostante non vi sia più la minima agibilità politica”.