L’ACF condanna la Banca Agricola Popolare di Ragusa a risarcire una sciclitana

L’ A.C.F. (Arbitro delle Controversie Finanziarie), con una recentissima decisione, ha riconosciuto il risarcimento del danno a favore di una signora di Scicli, correntista pluriennale presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, in merito all’investimento nell’acquisto delle azioni emesse dallo stesso Istituto di credito.

L’avvocato Rosario Nigro, presidente di Assoutenti Provincia di Ragusa APS, che ha seguito direttamente la controversia si dichiara soddisfatto dell’esito del ricorso: “Si tratta di un risultato che si pone in continuità con un orientamento indirizzato alla tutela dei risparmiatori e dei piccoli investitori che si è consolidato nel tempo. Con la decisione in commento è stata accertata la violazione degli obblighi di informazione da parte dell’Istituto di Credito nei confronti della risparmiatrice, la quale, come del resto moltissimi altri risparmiatori, non è stata adeguatamente informata sulla reale rischiosità dell’investimento in azioni.”

Grazie ai numerosi ricorsi positivi incardinati, le possibilità per i risparmiatori di trovare una soddisfazione economica sulla questione delle azioni illiquide della BAPR si sono ampliate.

“Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un miglioramento nel dialogo con l’Istituto di credito, un chiaro segnale che la Banca sta valutando in modo più ragionevole ipotesi di mediazione con i risparmiatori, opzioni che fino a poco tempo fa sembravano del tutto escluse – conclude l’avvocato Rosario Nigro . Confidiamo che questa apertura ai tavoli di conciliazione da parte della

Banca possa riguardare l’intera platea dei piccoli risparmiatori, così da evitare gravosi scontri nelle aule digiustizia, e per questo invitiamo i risparmiatori coinvolti a rivolgersi ai nostri sportelli Assoutenti da sempre a fianco dei consumatori”.

