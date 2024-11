Scuderi. Disservizi dall’ufficio cimiteriale di Vittoria

“Ci dicono che, da qualche giorno, si stiano verificando una serie di disservizi all’ufficio cimiteriale dove, a causa, a quanto pare, dell’esiguità dell’organico (sarebbe rimasta una sola dipendente a espletare tutte le pratiche), si stanno registrando ritardi enormi nella gestione dell’ordinario. Lamentele arrivano un po’ da ogni parte e ci chiediamo che cosa stia facendo l’amministrazione comunale per cercare di ovviare anche a questo disagio”. E’ quanto rileva il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, secondo cui è arrivato il momento che la Giunta Aiello conduca un serio monitoraggio di tutte le problematiche che si registrano in seno a palazzo Iacono per cercare di trarre le dovute conseguenze e adottare i provvedimenti del caso. “Dopo avere raccolto le prime lamentele – continua Scuderi – ho effettuato un sopralluogo sul campo e mi sono potuto rendere conto della situazione. Addirittura, ho trovato l’ufficio chiuso, e non sarebbe la prima volta, con il rimando a contattare il dirigente. Insomma, qualcosa di semplicemente insostenibile. Anche perché, lo ripeto, non si tratta di un problema una tantum ma di un disagio ormai standardizzato e rispetto a cui è opportuno che l’amministrazione comunale si passi una mano sulla coscienza e l’altra sui documenti riguardanti la gestione del personale che non può essere effettuata come se si giocasse a Monopoli. E’ fondamentale dare risposte ai cittadini anche per quanto riguarda questo aspetto cruciale di un servizio chiamato a garantire risposte in tempi ragionevolmente rapidi”.

