Ragusa. Pensilina al Giovanni Paolo II. Soddisfazione del Consigliere Firrincieli

Il consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, manifesta la propria soddisfazione per l’installazione della pensilina nell’area antistante l’ingresso principale dell’ospedale Giovanni Paolo II. Nello scorso mese di luglio, alla luce delle numerose segnalazioni che lo stesso consigliere aveva ricevuto, Firrincieli aveva inviato una richiesta ufficiale alla direzione strategica dell’Asp che, visto quanto accaduto, è stata presa in considerazione. “Non voglio che il mio ruolo assurga a protagonista in questo caso – continua Firrincieli – ma è certo che il riscontro è arrivato anche dopo le nostre sollecitazioni. Eliminata, dunque, una criticità che colpiva i nostri cittadini economicamente e anagraficamente più fragili. È nostro stile essere oggettivi, non possiamo, dunque, che ringraziare la direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale per avere dato corso a una necessità che per molti potrebbe sembrare una piccola cosa, ma che invece noi riteniamo una grande soddisfazione. Auspichiamo, adesso, che sul fronte sanitario possano arrivare altre risposte con l’obiettivo di garantire un riscontro all’altezza della situazione all’utenza sempre più numerosa dell’ospedale ragusano”.

Salva