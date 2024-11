Installata una pensilina all’ingresso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

Una pensilina per dare riparo agli utenti e ai fruitori dell’ospedale “Giovanni Paolo II” in caso di pioggia o intemperie, è stata installata all’ingresso del nosocomio di Ragusa. Al termine delle procedure avviate dal Servizio Tecnico aziendale, la fornitura e il montaggio dell’infrastruttura sono stati affidati a una ditta esperta del settore, che questo pomeriggio ha completato la posa in opera. L’intervento economico è a valere sul bilancio aziendale. Si tratta di un segnale d’attenzione, sollecitato dalla Direzione strategica, per venire incontro alle persone che si recano in ospedale con i mezzi pubblici e talvolta, specie nella stagione invernale, rimangono in attesa alla fermata dell’autobus durante eventi atmosferici avversi.

