Caso Priolo e Versalis Ragusa, Pogliese e Sallemi (FDI): “Convocati tavoli tematici dal Ministro Urso”

“La convocazione da parte del ministro delle Imprese Adolfo Urso dei tavoli sul futuro industriale di Priolo per il 21 novembre e per Versalis, previsto per il 3 dicembre, sancisce l’impegno concreto e immediato del governo Meloni per avviare interlocuzioni e confronti affinché si tutelino lavoro e investimenti”.

A dirlo sono i senatori di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese e Salvo Sallemi che aggiungono: “Su impulso del territorio avevamo chiesto un intervento del Ministro Urso che ha prontamente convocato tavoli tematici su queste delicate situazioni e vertenze. Abbiamo ascoltato le istanze dei lavoratori e dell’indotto del sud est siciliano che merita investimenti e non arretramenti di sorta e quindi occorre salvaguardare i lavoratori e il futuro degli stabilimenti”.

“Siamo certi che il ministro Urso agirà per tutelare l’interesse nazionale e la produzione. Il nodo del depuratore IAS di Priolo costituisce un pericolo in grado di mettere a rischio il lavoro di migliaia di lavoratori così come occorre chiarezza di Versalis sul futuro dello stabilimento di Ragusa. Ai tavoli continueremo a farci portavoce delle richieste del territorio ma occorre evidenziare l’immediato riscontro del Ministero delle Imprese che sostanzia la grande attenzione che vi è per la Sicilia e per il suo tessuto industriale”.

