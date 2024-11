Lavori riqualificazione strada Polo Commerciale. Ancora bloccati

Sono già trascorsi 2 anni (ottobre 2022) da quando sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione dell’asse viario del Polo Commerciale di Modica consistenti nel raddoppio delle carreggiate, realizzazione dei marciapiedi, aree a verde ed illuminazione a led. Da mesi risultano fermi e/o bloccati, tale da rendere quel tratto di strada, tra quelle maggiormente percorse a Modica, una vera e propria trazzera. A denunciarlo è ancora una volta il Consigliere comunale, Giovanni Spadaro, In un primo momento – dice l’esponente del PD – il problema che causava il ritardo era dato dalla costruenda rotatoria, che per specifiche difficoltà sorte durante le opere (cavi interrati Fibra) bloccava i lavori. Dopo tutto il tempo trascorso adesso tuttavia questo ritardo è inconcepibile. Per tale motivo, Spadaro chiede al Sindaco e all’assessore ai LL.PP. di conoscere:

 i motivi per cui i lavori sono bloccati da tutto questo tempo e se essi siano ancora da imputare alla necessità di interrare i cavi della fibra ottica.

 se per detti lavori d’interramento, dato il ritardo, è possibile o meno l’esecuzione con spese a carico in danno al gestore della fibra;

 se la ditta appaltatrice dei lavori di riqualificazione del Polo commerciale è stata pagata per i lavori già fatti.

Salva