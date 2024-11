La cultura a Milano con la presenza del poeta modicano Puma

Continuano gli impegni culturali e artistici del poeta modicano Pippo Puma che opera e vive a Milano. Sabato 16 novembre, alle 10:30, nell’ambito della manifestazione “Parole di colore”, assieme ai poeti del Gruppo Culturale Artisti di Via Bagutta Milano, Puma leggerà alcune sue poesie presso la Biblioteca Comunale “Oriana Fallaci” di Magenta, Via Giuseppe Fornaroli, 10.

L’evento è organizzato dal Presidente dell’Associazione “Bagutta”, Guido Poggiani, e dalla poetessa AnnittaDi Mineo, con la collaborazione del Comune di Magenta, del Centro per il Libro e la Lettura, da BOOKCITY Milano, e dalla Fondazione per Leggere.

Gode del patrocinio di “Segnalibro” e della Libreria Editrice “La Memoria del Mondo”.

Giovedì 21 novembre, alle 17, sarà presente presso la prestigiosa Libreria Bocca, locale storico d’Italia con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, attiva dal 1775 e sita a Milano in Galleria Vittorio Emanuele, per la lettura di alcune sue poesie in occasione dell’ultimo evento del 2024 del movimento letterario Rinascimento Poetico Lombardo e per continuare i festeggiamenti per i 250 anni di vita della libreria.

Sabato 23 novembre, alle 20:30, presenterà al Teatro Schuster di Pioltello la “Giornata Internazionale contro la Violenza sulla Donna”.

Per l’occasione reciterà, assieme agli attori della Compagnia Teatrale San Cipriano di Milano,di cui fa parte,nel ruolo di Ciampa, il monologo (uno dei cinque rappresentati) del “Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello.

La manifestazione gode del patrocino del Comune di Pioltello (Amministrazione Comunale), dell’Associazione Culturale “Amici della Sicilia – Cuore del Mediterraneo” e della F.A.Si.

Sabato 7 dicembre alle ore 10:30 presenterà il libro “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi (Sindaco di Gagliano Castelferrato) presso la sala “Giuseppe Garibaldi”, Piazza IV Novembre,2, Lomazzo (CO).

Interverranno: Mariangela Vitale per il Comune di Lomazzo, l’editore della casa editrice “Spazio Cultura Edizioni” di Palermo, NicolaMacaione, l’attrice Laura Moruzzi che leggerà alcuni brani. Sarà presente l’autore.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Lomazzo, della F.A.Si, e dal Circolo Gaglianese Nord Italia.

Domenica 15 dicembre nell’ambito del Festival della Letteratura 2024, organizzato dall’Associazione Bagutta Letteratura, presenteràil suo ultimo libro di poesie in lingua “Tempo fuori tempo” edito dalla casa editrice ‘Ancora Editrice Milano. presso la prestigiosa sede di Corso Garibaldi, 17, Milano.

Il Festival della Letteratura 2024 si svolgerà nei giorni 13,14 e 15 dicembre con la partecipazione di noti scrittori e poeti, che presenteranno le loro opere letterarie, e con interventi di critici letterari italiani.

Salva