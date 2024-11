Seconda consecutiva in casa per il Modica Calcio. Arriva il Palazzolo

Dopo la doppia sfida di coppa, Modica Calcio e Sport Club Palazzolo tornano a sfidarsi, questa volta per la nona giornata di campionato di Eccellenza nel Girone B. I rossoblu continuano la loro corsa al vertice, a un solo punto di distacco dalla capolista Milazzo, mentre gli ospiti vanno alla ricerca di punti per raggiungere al più presto la quota salvezza e proseguire un campionato esaltante come quello che si presenta in questa stagione.

Le due compagini hanno sicuramente obiettivi diversi, ma da Palazzolo hanno già mostrato di saper essere una formazione difficile da affrontare e ben messa in campo. Nelle due sfide precedenti è servito un gol di Susino nella gara di ritorno alla formazione della contea per passare il turno in una sfida che li ha visti avanti ma di misura, con il finale tra andata e ritorno di 2-1 dopo il pareggio dell’andata.

Mister Ferrara chiede ai suoi la solita abnegazione e la giusta dose di agonismo, per poi far valere la tecnica e il fattore campo con i tifosi come dodicesimo: “Non ci sono partite semplici – dichiara la guida tecnica rossoblu – Abbiamo visto in coppa il loro essere una squadra che riesce a mettere in difficoltà gli avversari confondendone il gioco. Dal canto nostro abbiamo la rosa quasi al completo, aspetto ancora di sapere per bene le condizioni di Francofonte mentre Aldair è in netta ripresa. Siamo ancora ad inizio campionato e dobbiamo crescere, limare gli errori e puntare sempre di più ad essere precisi, non esiste la perfezione ma sicuramente possiamo lavorare per avvinicarci a questa.”

Di seguito l’elenco dei convocati per Domenica 10 Novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Vincenzo Barone di Modica:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Mallia, Messina, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Palmisano.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli.

Salva