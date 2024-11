Inaugurata la sede dell’Aps con l’animale a Ragusa. Presente il Csen

Il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione della sede, che si trova nel capoluogo ibleo, dell’Aps con l’animale. Stiamo parlando di una struttura ecocompatibile, a basso impatto ambientale, polifunzionale, dove poter svolgere diverse attività con bambini e ragazzi, famiglie e anziani. E’ una struttura che è stata concepita per accrescere il benessere non solo degli animali adibiti agli Interventi assistiti (Pet therapy), ma soprattutto delle persone che scelgono di praticare le attività proposte, siano esse di carattere ludico, didattiche, esperienziali o i laboratori naturalistici e di zooantropologia. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Peppe Cassì, gli assessori Elvira Adamo, Politiche per l’inclusione, Servizi sociali e Pari opportunità, e Andrea Distefano che si occupa di Tutela degli animali. Sono intervenuti i componenti di tutta l’equipe dell’associazione, Alice Digrandi, responsabile di progetto, Fabiola Giunta, medico veterinario, e Francesca Scrofani, legale rappresentante dell’associazione e coadiutore. Una delegazione di Anffas Ragusa onlus ha poi donato i lavori realizzati dai ragazzi del centro. “E’ stato un bel momento – afferma Cassisi – anche perché Csen, credendo fortemente nel terzo settore, accompagna il debutto di queste realtà come l’Aps con l’animale fornendo non solo le coperture assicurative per gli associati ma anche agevolazioni e assistenza giuridico fiscale. Sono certo che questa nuova realtà che ha puntato sulla qualità dei servizi offerti e sulla professionalità degli operatori che vi collaborano saprà offrire alla comunità qualcosa di nuovo”.

