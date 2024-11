Non ce l’ha fatta la ragazza che è precipitata dal terzo piano

Mazara del Vallo – La ragazza che nei giorni scorsi è precipitata dal terzo piano della sua abitazione di Mazara del Vallo, purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate con fratture multiple ed emorragie interne. Subito soccorsa era stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Mazara del Vallo e successivamente trasferita al trauma center di Villa Sofia, a Palermo. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Mazara del Vallo per ricostruire la dinamica dell’incidente. Intanto i genitori della ragazza hanno deciso di donare il cuore e quant’altro si potrà affinché qualcun altro possa vivere grazie a Lidia”. Cordoglio del sindaco di Mazara del Vallo, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità per la scomparsa della giovane ragazza.

