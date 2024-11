Assemblee sindacali Gilda a Modica e Ragusa

Assemblee sindacali Gilda, rispettivamente presso gli istituti d’istruzione superiore “Galilei Campailla” di Modica e “G.B. Vico” di Ragusa.

Molto sentita e numerosa la partecipazione dei docenti, i quali hanno avuto modo di ascoltare in maniera chiara gli interventi autorevoli del Prof. Giorgio La Placa, coordinatore provinciale della Gilda Catania, nonché Vice Coordinaore Nazionale Uscente; del prof. Orazio Puglisi, coordinatore della Gilda Ragusa, e della prof.ssa Maria Savarino, vicecoordinatrice della Gilda Ragusa.

È stata proprio quest’ultima ad aprire i lavori trattando la tematica dei permessi retribuiti, argomento sentito e di di stretta attualità alla luce di recenti polemiche anche mediatiche: si ribadisce che al personale docente (anche a tempo determinato) spettano 3 giorni per motivi personali e familiari su autodichiarazione del docente richiedente; a tali 3 giorni si possono aggiungere 6 giorni di ferie. Il fatto che una recente sentenza della Cassazione abbia rigettato il ricorso di un lavoratore ha palesemente confermato che ciò è da ascriversi unicamente al fatto che la motivazione della richiesta non fosse adeguatamente specificata (tramite semplice autodichiarazione del richiedente).

Successivamente l’intervento di La Placa si è incentrato su quella che è una storica rivendicazione della Gilda: la separazione dei contratti; la professione del Docente non è equiparabile ad altre professionalità, in quanto istituzionalizzata dagli artt 3, 21 e 33 della Carta Costituzionale e normata dal DPR 417/74 che sottolineano l’attività di docenza come trasmissione di cultura e di stimolo al processo dei ragazzi verso la formazione critica della loro personalità; analogamente e per motivi affini la Gilda sostiene da sempre la carica di Preside elettivo scelto dal collegio dei Docenti con mandato quadriennale. Altro nodo su cui si concentrano gli obiettivi della Gilda è il riconoscimento dello scatto di anzianità relativo all’anno 2013 che ha causato una penalizzazione a tutti i docenti che, a cascata, si è ripetuta nel passaggio ai gradoni successivi.

Puglisi ha sottolineato l’importanza delle candidature RSU in ogni scuola della nostra provincia, esse sono necessarie a garantire la presenza della Gilda in fase di contrattazione, ovviamente si garantisce un adeguato corso di formazione al fine di fornire la preparazione adeguata. Puglisi ha inoltre informato che la Gilda Ragusa offre il ricorso al riconoscimento dell’anno 2013, riguardo al quale la recente ordinanza n. 1633/2024, pubblicata l’11.06.2024 della Cassazione, ha sancito l’illegittimità del mancato riconoscimento giuridico dell’anzianità di servizio. È stato infatti individuato un legale che seguirà il ricorso agli iscritti con una cifra forfettaria.

