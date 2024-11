I disabili ed il lavoro.. “Sono il genitore di un ragazzo…”. Riceviamo

Purtroppo non viene compreso che a volte ci sono disabili che l’unico aiuto che necessitano è proprio quello di essere indipendenti svolgendo appunto un lavoro.

Sono il genitore di un ragazzo con disabilità che da un paio di anni, dopo visita con Inps, è stato iscritto nelle liste del Collocamento mirato. Volevo far presente che nella nostra provincia ci sono aziende che tramite il portale Silav mettono annunci di lavoro dedicati ai soggetti disabili che risultano discriminatori, offrendo contratti part-time a tempo determinato con mansioni non proprio adatte a soggetti H, quindi soltanto un’adempimento da parte delle aziende agli obblighi della legge senza alcuna considerazione del contesto a cui la legge fa riferimento.

Inoltre nella nostra provincia, così come riferisce il Centro per l’Impiego e pubblicato sul sito della regione, ci sono diversi enti(Comuni, Ministeri, Asp, Provincia e Consorzi) con posti vacanti, con la differenza delle altre province come Caltanissetta Palermo Messina hanno

già assunto.

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative/anno-2023.

Ci troviamo davanti l’ennesima beffa a danno dei soggetti più fragili che già combattono con una burocrazia che non li aiuta.

