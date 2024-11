Ospite d’eccezione in hotel di Modica: una cicogna bianca

Ospite d’eccezione all’Hotel Torre del Sud a Modica. Una cicogna bianca ha fatto sosta sul balcone della suite dell’albergo attirando la curiosità della gente in particolare di clienti e personale di Torre del Sud. Non è improbabile che l’intenzione del volatile sia quello di nidificare visto che ama vivere in ambienti aperti come paludi o pianure erbose, dove può trovare facilmente cibo mentre per nidificare sceglie punti molto alti e scoperti, come la cima di edifici o di tralicci elettrici.

