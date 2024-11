Danneggiata la vetrinetta di un operatore commerciale a Modica centro

Ancora atti vandalici nel cuore del centro storico di Modica in danno a operatori commerciali. In particolare, nel corso della notte, i soliti ignoti hanno preso di mira la vetrinetta di una cartolibreria che sorge in corso Umberto, proprio accanto alla sede della Banca agricola, causando danni irrimediabili. Il titolare dell’attività, che tra l’altro è componente del direttivo sezionale di Confcommercio, si era già recato sul posto all’alba per cominciare a lavorare e ha trovato questa brutta sorpresa. “Siamo solidali con il nostro dirigente sindacale – afferma il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada – e riteniamo che tutto ciò stia cominciando con il diventare non più sopportabile. E’ chiaro che, per le notizie che abbiamo appurato, non c’era l’intenzione di portare via della merce, ma solo il piacere di danneggiare, di creare problemi, forse per noia. Riteniamo che tutto questo sia inconcepibile anche perché a svantaggio di un operatore economico che ogni mattina alza la saracinesca per tirare avanti tra mille problemi, come tutti gli altri, salvo poi dovere fare i conti con situazioni del genere. Chiediamo, ovviamente, maggiore attenzione”.

“Speriamo – continua il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – di non dovere assistere a una nuova stagione di atti delittuosi compiuti nei confronti degli operatori commerciali del nostro territorio. Confidiamo nella piena azione delle forze dell’ordine e delle istituzioni per cercare di fermare questi fenomeni sul nascere. Certo, resta la preoccupazione per il fatto che tutto questo si sia consumato in una zona centralissima della città di Modica”.

