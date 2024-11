Modica, La Terra di Matteo e “Artificial intelligence Formazione Nikinao V.06”

Il prossimo 4 novembre, dalle 15 alle 19, si terrà un evento di formazione presso l’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” – Plesso “Giovanni Falcone” a Modica, dedicato a docenti di sostegno e curriculari per l’introduzione e l’utilizzo di un umanoide con tecnologia di realtà aumentata avanzata. L’iniziativa sarà condotta dal formatore Raffaele Contarino, coinvolgerà 70 docenti e mira a dotarli delle competenze necessarie per integrare questa innovativa tecnologia all’interno delle attività didattiche del nuovo anno scolastico.

L’evento ha come obiettivo principale il potenziamento delle capacità di apprendimento degli studenti soggetti da spettro autistico, in particolare di quelli con difficoltà di apprendimento. L’utilizzo dell’umanoide permetterà di sviluppare metodi didattici interattivi e inclusivi, migliorando le prestazioni scolastiche attraverso un approccio coinvolgente e mirato.

La formazione prevede:

• Introduzione alle funzionalità dell’umanoide e alla sua applicazione pratica nelle classi;

• Sviluppo di tecniche per integrare la realtà aumentata nelle lezioni;

• Approfondimento delle modalità di interazione per promuovere l’inclusione scolastica.

Questa iniziativa è un passo significativo verso l’adozione di tecnologie all’avanguardia nelle scuole, con la visione di rendere l’esperienza educativa più accessibile e stimolante per tutti gli studenti.

L’Associazione La Terra di Matteo supporto all’autismo no profit continua così la sua missione di sensibilizzare la comunità e supportare concretamente le famiglie e i ragazzi autistici, costruendo una rete di inclusione e opportunità per un futuro migliore.

