La Cna di Ragusa alla “Festa ra scaccia” per illustrare i processi che hanno portato alla Deco

Anche la Cna comunale di Ragusa ha partecipato ai momenti di confronto che si sono tenuti in occasione della due giorni riguardante la “Festa ra scaccia rausana co’ pummaroru e cosacavaddu”. Nel corso della conferenza in via Roma, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, il responsabile comunale della Cna di Ragusa, Andrea Roccaro, ha spiegato quale l’importanza del contributo fornito all’interno del tavolo tecnico per le denominazioni comunali d’origine. Il riferimento, in particolare, a tutta una serie di certificazioni che sono state svolte anche con la stesura di un disciplinare per ogni prodotto, tra cui quello riguardante appunto la “scaccia ragusana co’ pummaroru e cosacavaddu”. “La festa della scaccia – sottolinea Roccaro – ha voluto anche celebrare il lavoro dei nostri artigiani avendo vissuto una vera e propria festa dell’artigianato a cui la Cna ha fornito il proprio sentito contributo, attraverso il proprio lavoro, mettendo a disposizione il sottoscritto nell’illustrare i passaggi tecnici che determinano la Deco e che, quindi, possono rappresentare una ulteriore occasione di sviluppo in questo ambito”.

