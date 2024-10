Intelligenza artificiale. Ieri tavola rotonda a Comiso

Una tavola rotonda di altissimo livello si è svolta ieri pomeriggio presso l’auditorium “Carlo Pace” a Comiso sul tema dell’amministrazione della giustizia in relazione con le nuove sfide, le opportunità, i rischi dell’intelligenza artificiale. A comunicarlo, il sindaco Maria Rita Schembari

“Ad organizzare la tavola rotonda, il Club Lions Comiso-Terra Iblea, il presidente Marcello Di Sano, e il segretario avvocato Giuseppe Russotto – commenta il sindaco – . Vi hanno preso parte 68 professionisti, avvocati del foro di Ragusa, per i quali l’incontro è valso anche come corso di formazione. Ma tutto il numeroso pubblico è rimasto affascinato dalla tematica e dalla capacità narrativa di tutti gli eminenti relatori, che hanno affrontato il problema da molteplici sfaccettature, da quelle etiche di cui si è occupato il prof Giuseppe Di Mauro esperto di sociologia, a quelli giuridici dipanati dal professor Giovanni Di Rosa ordinario di Diritto Privato alla Facoltà di Giurisprudenza di Catania, a quelli relativi all’utilizzo dell’A.I. nei rispettivi campi del processo civile e penale, e dei due aspetti di sono occupati rispettivamente i Magistrati Claudio Maggioni ed Andrea Reale; l’avvocato Emanuela Tumino, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa ha sviscerato le problematiche di tipo deontologico relative all’uso dell’A.I. nel campo della professione forense, soprattutto nel rapporto con gli assistiti. Gli interventi degli avvocati N. Citrella, S. Vacirca, E. Schembari hanno concluso la serata”. Il sindaco, che ha concesso il patrocinio, ha portato il proprio saluto e quello dell’onorevole Giorgio Assenza, che si è rammaricato di non poter partecipare visti gli improrogabili impegni a Palermo, dove sono in discussione fondamentali emendamenti alla finanziaria.

