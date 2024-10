Ennesimo tragico incidente stradale. Muore motociclista

Ennesimo tragico incidente mortale lungo la Tangenziale di Catania. A perdere la vita è stato un motociclista che a bordo della sua moto è andato a sbattere contro un autocarro, non lasciando scampo al motociclista. Una scena drammatica per chi si è trovato in quel momento a transitare nella trafficatissima arteria. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale per effettuare i rilievi e regolamentare il traffico che inevitabilmente ha subito notevoli rallentamenti, anche le ambulanze del 118, per trasportare i feriti in ospedale anche se per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

