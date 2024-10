Comunità di Vittoria indignata per graffito che sfregia accesso Basilica

Deturpata da un graffito ha la scalinata di accesso alla basilica di San Giovanni Battista a Vittoria. Si tratta dell’accesso laterale da via Carlo Alberto. Indignazione di tantissimi cittadini, che hanno parlato di sfregio al monumento, oltre che alla mancanza di rispetto per il luogo di culto. Ad intervenire anche il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, “Sorprende il fatto che vi sia, una pretesa di comunicazione artistica che rimanda al principio di libertà dei popoli”. Il graffito, infatti, riporta la scritta “Intifada”, un termine arabo che vuol significare rivolta, sollevazione ed è entrato nell’uso comune come nome con cui sono conosciute le rivolte arabe. Esprimo biasimo per quello che è stato fatto – ha detto il Sindaco – e presenterò un esposto alla Procura della Repubblica. Siamo già predisponendo intervento per ripulire il tutto, ma è importante rendersi conto che l’arte, messa al servizio di questi gesti, diventa inaccettabile”.

