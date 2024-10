Comiso, Assessore Assenza al Pd: “Sportello Iblea Acque, manca il personale per ulteriori aperture”

“Apprendo dell’ennesima sollecitazione del PD di Comiso, affinchè lo sportello di Iblea Acque presso il Comune di Comiso, apra al pubblico un giorno in più e, nello specifico, nella frazione di Pedalino. Come amministrazione, sia il Sindaco, sia il sottoscritto – puntualizza l’assessore- ci siamo immediatamente attivati anche perchè, abbiamo da subito avuto contezza del disagio degli utenti che, pur di rientrare nel numero di ricevimento previsto, si recano davanti al portone del municipio già dalle prime ore del mattino del venerdì. Tuttavia – ancora Assenza – non solo non è stato possibile a causa del numero limitato di personale di Iblea Acque, ma ci risulta addirittura che non tutti i dodici comuni della provincia di Ragusa godono di questo servizio. Ci siamo anche resi conto però, che le file di utenti che si registravano all’inizio, stanno scemando grazie anche all’accesso diretto che la S.p.a ha messo a disposizione con strumenti digitali e grazie anche al fatto che, su migliaia di richieste di ricalcolo delle bollette idriche, solo una esigua percentuale andava rivista. Comprendo – conclude Giovanni Assenza – che le opposizioni facciano il loro lavoro, ma voglio tranquillizzarle sul fatto che non siamo rimasti nè ciechi, nè sordi, nè tantomeno muti, davanti a questo problema che esula dalla nostra volontà e dall’organizzazione dell’ente locale”

