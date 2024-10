Comiso. Nuove aule per il “Carducci”, lunedì conferenza tecnica

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, interviene sulla vicenda di nuove aule per il liceo Carducci di Comiso da realizzare in un terreno già individuato.

“Lunedì mattina, 28 ottobre 2024 ore 09.00, è fissata una conferenza di servizio prettamente tecnica presso il Libero Consorzio Comunale (ex provincia di Ragusa), alla presenza dell’Ufficio Tecnico Urbanistico di Comiso e dell’Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici del Libero Consorzio. Ambedue gli Enti, sia il comune di Comiso nella persona del sindaco che sin dall’inizio si è interessata personalmente, sia il Libero Consorzio, sono infatti intenzionati e concludere al più presto, e nella maniera migliore possibile, per la sicurezza e la tranquillità degli alunni e delle loro famiglie, la vicenda relativa al reperimento di nuove aule per gli alunni del liceo “Carducci”.

