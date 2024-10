Torna la manifestazione canora “Pozzallo Festival”

Torna per il settimo anno consecutivo la manifestazione canora ideata da Peppe Mavilla dal titolo “Pozzallo Festival”. L’evento si terrà lunedì prossimo, 28 ottobre, presso il cine-teatro Giardino, con inizio alle ore 21. Nel corso della manifestazione, si esibiranno molti giovani e giovanissimi che aspirano alla carriera di cantante. Diciotto interpreti che si esibiranno davanti ad un parterre di tutto rispetto, a cominciare dal presidente di giuria, Valeriano Chiaravalle, direttore d’orchestra di “Io Canto Generation” programma televisivo attualmente in onda tutti i mercoledì in prima serata su Canale5, nonché direttore d’orchestra del Festival di Sanremo, assieme ai giudici Dario Adamo, insegnante di canto, Bruno Monello, musicista e insegnante di chitarra, Valeria Fisichella, vocal coach, e la cantante Jessica Lupo.

Di sicuro interesse sarà la presenza di Gerardina Trovato, che si esibirà in un mini “showcase” di 20 minuti circa.

Gli ospiti della serata sono Pietro Agnello di “Io Canto generation 2023”, i ragazzi del Dema Show (programma TV su reti nazionali Sky) e gli allievi del team Mavilla quali Rachele Falco, Debora Aprile, Enola Carbonaro, Nicky Crapanzano, Samuele Denaro e Jasmine Campisi.

Condurrà la serata il bravissimo conduttore rosolinese, Alessandro Baglieri. ‎

Salva