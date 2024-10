Scuola: Esfo Modica e MotoGP insieme per il primo corso di Meccatronico

E’ stato presentato ufficialmente oggi il primo corso di Operatore Meccatronico organizzato dalla sede di Modica di Esfo in collaborazione con MotoGP Ducati Point di Modica. Un corso rivolto a ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni che coniuga la passione per i motori (a 2 o 4 ruote che siano) con l’obbligo scolastico e le materie di base. Il corso prenderà regolarmente il via nel mese di settembre del prossimo anno e si dividerà tra materie di base (italiano, storia, lingue, matematica, diritto, psicologia, etc etc) e materie tecniche. Quest’ultime occuperanno la maggior parte del monte ore annuale (il 60%) e si svolgeranno presso lo store MotoGP di Modica dove i ragazzi, seguiti da esperti docenti meccanici, potranno lavorare utilizzando la migliore attrezzatura sul mercato. Naturalmente non si tratterà solo di moto ma ci sarà spazio anche per le auto, delle quali si studierà sia la meccanica che l’elettronica, oggi sempre più materia fondamentale da conoscere per chi vuole lavorare in questo settore. La scuola effettuerà stage presso alcune delle più importanti officine della zona e annualmente darà la possibilità agli allievi meritevoli di vivere un’esperienza unica presso la sede Ducati di Borgo Panigale. Il corso si articola in un triennio al termine del quale si conseguirà la qualifica professionale che permetterà di essere ingaggiati dalle imprese del settore. Al termine del quarto verrà rilasciata l’abilitazione professionale, o diploma tecnico, che permetterà di mettersi in proprio aprendo la propria attività. Al quinto anno, grazie all’accordo di collaborazione con l’Istituto Principi Grimaldi, gli studenti potranno conseguire il diploma di maturità statale. Il tutto assolutamente in maniera gratuita.

Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni è possibile mandare un messaggio sui profili social FB: esfo Modica Instagram: esfo_modica Email: esfomodica@gmail.com Telefono: 3383723836

