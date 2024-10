Oggi consiglio comunale di Pozzallo in streaming

“Ci volevano solo 580 euro per lo streaming dei consigli comunali e avete impiegato sette anni per trovarli”. Da stasera il consiglio comunale di Pozzallo potrà essere visibile a tutti su piattaforma e per questo la sezione cittadina di Sud chiama Nord si esprime con sarcasmo.

“Il comunicato solenne fatto dalla Presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo – dice il movimento – ci rende felici da un lato e perplessi dall’altro. Sono sette anni che tutta la città vi chiede di fare lo streaming dei consigli comunali e voi, lei in particolare, signora Presidente, con i continui richiami alle postille dello Statuto, vi siete adoperati per non farle. Tutti i gruppi politici presenti in consiglio lo hanno chiesto a più riprese. Tutte le associazioni impegnate sul territorio lo hanno chiesto. Quando bisognava affrontare problemi seri e decisivi per il futuro della città è stato chiesto un consiglio comunale aperto o, in alternativa, una misera diretta streaming. No! Non si può! Non è previsto dallo Statuto Comunale e non abbiamo i mezzi tecnici! Evidentemente, se oggi si può, erano scuse.

Ci spieghi, lo spieghi ai pozzallesi, signora Presidente, cos’è cambiato oggi visto che lo Statuto è lo stesso e i problemi tecnici erano una scusa se basta solo un cavetto, un adattatore e due radio microfoni per poter fare le riprese”.

