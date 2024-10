“Soggiorno Letterario” della Scuola Holden di Torino nel Parco Letterario “Bufalino” di Comiso

Soggiorno Letterario” della Scuola Holden di Torino nel Parco Letterario “Gesualdo Bufalino” di Comiso. “E’ un vero onore per noi ospitare qui a Comiso i 4 studenti e l’insegnante della scuola Holden per un progetto di residenza letteraria”, dichiara il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Grazie alla sensibilità dell’amministrazione Schembari, del Presidente della Fondazione Bufalino, Giuseppe Digiacomo, e del Presidente dei Parchi Letterari d’Italia, Stanislao De Marsanich, per tre giorni, tra il 24 e il 27 ottobre, gli studenti della Scuola Holden soggiorneranno a Comiso – spiega il primo cittadino di Comiso – visiteranno i luoghi di Gesualdo Bufalino, quelli in cui ha vissuto, e proveranno a vedere con gli occhi del nostro scrittore il mondo che lo circondava. Quattro studenti della scuola torinese, che da 30 anni insegna a raccontare storie in qualunque ambito della narrazione, incontreranno tra l’altro alcuni alunni dell’ Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giosuè Carducci”, e alcune personalità che Bufalino lo hanno conosciuto e studiato. Gli studenti saranno accompagnati dal coordinatore del progetto – continua la Schembari – lo scrittore Andrea Tarabbia, che terrà anche una lezione agli studenti delle scuole superiori sul significato della scrittura. Gli illustri ospiti nei giorni della loro residenza ascolteranno storie, aneddoti, studiando e scrivendo in loco dei brevi racconti che, idealmente, restituiscono quanto è stato assorbito; poi ne daranno lettura pubblica. L’obbiettivo è quello di renderli più consapevoli del fatto che scrivere è qualcosa di più che raccontare semplicemente storie: è lavorare sulla lingua, e ragionare sull’ambiente culturale da cui si proviene. I luoghi – ancora il sindaco di Comiso- non sono mai posti, soprattutto quando vengono raccontati da grandi scrittori, quando, in qualche modo, ispirano le loro parole, i loro sentimenti. Nel caso di Gesualdo Bufalino poi, questo rapporto di vero amore nei confronti della sua città è durato per tutta la sua esistenza e lui stesso ha dedicato a Comiso pagine e parole indimenticabili. È un vero onore per noi ospitare qui a Comiso i quattro studenti e gli insegnati della scuola Holden di Torino per questa residenza letteraria, per questa immersione totale nei luoghi che hanno ispirato lo scrittore comisano, nel tentativo di coglierne l’ispirazione più profonda e le caratteristiche che contraddistinguono il suo stile inimitabile e, per certi versi, anche innovativo linguisticamente parlando. Saremo lieti – conclude Maria Rita Schembari – di fare incontrare questi studenti eccellenti con i nostri alunni del “Carducci” che, assieme ai loro insegnanti, seguiranno una conferenza dibattito, il 25 ottobre presso l’Auditorium Carlo Pace, sulla scrittura creativa, sul senso della narrativa e su tutte le curiosità che possano sollecitare la mente di giovanissimi già naturalmente portati alla scrittura”.

