Monterosso Almo. Istituito il nuovo servizio di trasporto pubblico collettivo a chiamata “Pulmi’”

Pulmì e’ il servizio di trasporto collettivo a chiamata per collegare Ragusa e i Comuni Montani.

Pulmì è il nuovo servizio di trasporto collettivo a chiamata, ideato per rispondere alle esigenze di mobilità tra Ragusa e i Comuni montani di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo. Terminati i due mesi di sperimentazione si è ripartiti dal 14 ottobre con nuovi orari, per facilitare gli spostamenti per motivi di lavoro, attività extrascolastiche, sport, salute, shopping e tempo libero. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione con il Sud, si pone l’obiettivo di superare l’isolamento geografico e sociale delle aree montane, creando una vera e propria community di utenti, già attiva e in continua crescita .

Pulmì si distingue per essere un servizio a misura di comunità. Non è solo un mezzo di trasporto, ma una soluzione che si adatta alle necessità collettive, studiando itinerari e orari in base alle esigenze dei membri della community che già conta oltre 120 iscritti. Durante i primi due mesi di sperimentazione sono stati testati i collegamenti e le tratte, opportunamente modificati sulla scorta dei primi feedback ricevuti dagli utenti. A partire dal 14 ottobre il servizio è attivo in orari pomeridiani, con l’obiettivo di integrare il trasporto extraurbano pubblico già maggiormente presente nelle ore mattutine.

Per far parte della Community basta andare sul sito www.pulmi.it e registrarsi. Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle 15:00 alle 21:00, offrendo una soluzione di mobilità per chi si sposta al di fuori delle tradizionali fasce orarie dei trasporti pubblici.

Dopo essersi registrati si può prenotare online su www.pulmi.it oppure scaricando l’APP Pulmì (per Android – per Apple) o ancora chiamando il call center (tel. 3286678603 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00)

Pulmì offre varie opzioni di utilizzo, tutte riservate ai membri della community chiamati a condividere parte delle spese sostenute dal progetto per raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero la mobilità condivisa a chiamata. Gli utenti possono scegliere tra diverse soluzioni attraverso un’erogazione liberale che potrà essere proporzionale al numero di viaggi da fruire. Queste le diverse fasce previste per rispondere a tutte le esigenze

Easy: contributo €20 per 6 spostamenti, ideale per chi utilizza il servizio occasionalmente.

Start: contributo €40 per 14 spostamenti, adatto a chi viaggia più volte al mese.

Pro: contributo €80 per 34 spostamenti, pensato per chi utilizza il servizio settimanalmente.

Flex: contributo €120 per 60 spostamenti, per gli utenti più frequenti.

Top: contributo €200 per 200 spostamenti, per chi viaggia regolarmente con Pulmì.

C’è anche la possibilità di utilizzare Pulmì anche soltanto per una volta attraverso un biglietto singolo al costo di 5€.

Inclusione e accessibilità

Pulmì si impegna a garantire accessibilità a tutti i cittadini. I due minivan da nove posti sono dotati di pedane per facilitare l’accesso alle persone con disabilità, e per chi ha esigenze specifiche, è possibile richiedere viaggi personalizzati, rendendo il servizio inclusivo e su misura.

Innovazione e sostenibilità

Pulmì unisce innovazione e sostenibilità nel settore della mobilità. Il trasporto a chiamata permette di ridurre l’uso di auto private, contribuendo alla diminuzione delle emissioni di CO2. Grazie al sistema di prenotazione online, al call center e all’app dedicata, il servizio funziona solo quando richiesto, garantendo viaggi efficienti e rispettosi dell’ambiente. Il progetto è promosso da SVI.MED., L’Argent, Fondazione San Giovanni Battista e altri partner locali, con l’obiettivo di favorire una mobilità sostenibile e creare una cultura della condivisione e dell’integrazione sociale.

Per iscriversi alla community e ottenere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.pulmi.it o seguire i canali social Facebook e Instagram. Pulmì non è solo un mezzo di trasporto: è un’opportunità per tutti di contribuire al miglioramento della mobilità e della qualità della vita nelle aree montane della provincia di Ragusa.

Salva