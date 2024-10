Grave incidente stradale in contrada Piombo, tra il bivio per il castello di Donnafugata e il ponte della ferrovia denominato della “Paolina”. Lo scontro è avvenuto tra due auto, guidate da due donne che viaggiavano in direzione opposta, una straniera 37enne, e una di Vittoria di 58 anni. Per quest’ultima sono dovuti intervenire i viguili del fuoco per poterla liberare dalle lamiere contorte e due ambulanze del 118 che hanno trasferito le due malcapitate in ospedale a Ragusa.

