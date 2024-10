Ragusa. Progetto “Donne Avanti – T.A.I. Toward Artificial Intelligence”

Il Comune di Ragusa è partner sostenitore del progetto “Donne Avanti – T.A.I. Toward Artificial Intelligence” selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, presentato dal capofila IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus insieme ai partner Società cooperativa Inprimis formazione, Associazione territoriale Unsic di Ragusa RG24, e con il supporto dei partner sostenitori AGCI Sicilia Associazione Generale delle Cooperative Italiane, Servizio XIII Centro per l’Impiego di Ragusa.

“Donne Avanti – T.A.I. Toward Artificial Intelligence” è un progetto di formazione e di inclusione lavorativa rivolto alle donne e mira a ridurre il divario di genere nei settori tecnici, scientifici e informatici, a fornire le competenze inerenti alla transizione digitale e i processi di innovazione tecnologica e informatica, a facilitare l’accesso al mercato del lavoro da parte delle donne, fornendo supporto e servizi complementari per ridurre il rischio di drop-out.

Sono previste 5 edizioni formative di 500 ore ciascuna, erogate in presenza, con la possibilità di scelta tra 3 percorsi professionalizzanti:

– Operatore informatico su dispositivi e reti (300 ore di cui 180 ore aula e 120 ore stage);

– Cloud administrator & Security Specialist (300 ore di cui 210 ore aula e di cui 90 ore stage);

– Addetto alla creazione grafica (300 ore di cui 180 ore aula e 120 ore stage).

Tutti i percorsi prevedono inoltre una formazione comune di 200 ore.

Il progetto è rivolto a 150 donne in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana o straniera;

– Residenza in Sicilia;

– Disoccupate e/o inoccupate;

– Età compresa tra i 34 e i 50 anni.

La partecipazione a tutti i percorsi formativi del progetto è gratuita.

Per la partecipazione al progetto “Donne Avanti”, le candidate potranno individuare, fra quelli proposti nel bando, il percorso professionalizzante in linea con i propri interessi e coerente con le proprie esperienze formative e/o lavorative pregresse e con le conoscenze e competenze eventualmente già possedute.

“Il progetto “Donne Avanti – T.A.I. Toward Artificial Intelligence” – sottolinea l’assessora alle Politiche per l’inclusione, Elvira Adamo – offrirà a 150 donne con storie personali e percorsi di vita molto diversi l’opportunità di acquisire competenze all’avanguardia e darà loro la concreta possibilità di entrare o rientrare nel mondo del lavoro, poiché i percorsi formativi e gli stage che saranno attivati in collaborazione con qualificate aziende del territorio sono finalizzati all’assunzione.

Mi auguro davvero che molte donne vogliano rispondere a questo invito e trovare così il modo per ridisegnare il loro futuro”.

La richiesta di iscrizione al percorso dovrà essere proposta dalle interessate utilizzando il formulario di contatto accessibile al link https://bit.ly/donne-avanti-t-a-i

Al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/1712591 del sito istituzionale del Comune di Ragusa è possibile visionare il bando e scaricare l’apposita modulistica.

Salva