Pozzallo. Archiviata con successo la Terza edizione della “Partita del Cuore”

Archiavata con successo la terza edizione della “Partita del Cuore” che si è svolta a Pozzallo presso i campetti di via R. Follerau. Una manifestazione che ha richiamato tantissimi pozzallesi e che, anche quest’anno e per il terzo anno consecutivo, ha visto tutto il ricavato raccolto donato ad una associazione che lavora costantemente nel sociale. L’intero ricavato della partita, ingresso e donazione libera, nonché il ricavato degli sponsor è andato difatti unicamente all’Inner wheel Club di Pozzallo che lo destinerà ai bambini ucraini venuti dalla guerra e che si trovano presso il Centro “Magnificat”, sito sulla strada provinciale Modica-Pozzallo.

Per il secondo anno consecutivo la vittoria è andata al Club Inter Pozzallo che ha vinto entrambe le partite con netti risultati. 1-0 è finita invece la sfida tra Juventus Club e Milan Club.

Premiati tutti i ragazzi ucraini, i quali hanno ricevuto in dono delle magliette, rigorosamente gialle e con i loghi dei 3 club calcistici di Pozzallo, donate da uno sponsor.

Questi ragazzi hanno partecipato ad una partita iniziale con i Junior dei vari club. A fine partita anche loro hanno ricebutouna coppa.

Invece per i ragazzi del centro “SuperAbili Noi” di Pozzallo, una bella lotteria di rigori li ha resi felicissimi. E ovviamente coppa anche per loro!

Come già detto in precedenza, notevole partecipazione da parte del pubblico che ha anche partecipato al sorteggio dei vari premi offerti dagli sponsor. grazie al lavoro delle ragazze dell’Inner Wheel Club di Pozzallo.

Appuntamento, manco a dirlo, alla prossima edizione targata 2025.

