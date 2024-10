Salita Monti Iblei. La Polizia ha partecipato con la storica Alfa Romeo Sprint 2000

Il 12 e 13 ottobre a Chiaramonte Gulfi, si è svolta la manifestazione denominata “67^ Salita dei Monti Iblei”, competizione automobilistica tra le più importanti della Sicilia, che dal 1951 si ripete ogni anno e con un’atmosfera agonistica che diventa sempre più calda anche per la presenza di numerosi piloti abitualmente impegnati nella massima serie tricolore, che desiderano essere protagonisti dell’affascinante gara dell’ambita serie cadetta e di quella regionale.

Il tracciato della Monti Iblei è annoverato tra i più spettacolari ed è da sempre amato dai piloti che partecipano numerosi, provenienti da tutta Italia e dall’estero, per le caratteristiche che esaltano il mezzo e la guida.

Il suddetto evento ha riscosso nella provincia iblea un vivo apprezzamento e visibilità pubblica, anche in ragione della presenza dell’auto storica della Polizia di Stato, “Alfa Romeo Sprinto 2000” che, in apertura alla competizione sportiva, ha sfilato lungo il percorso di gara.

I presenti e quanti hanno assistito all’evento tramite la diretta streaming hanno avuto il privilegio di ammirare l’emblema della tradizione e dell’eleganza della storica auto sul territorio che è stata prodotta fra il 1960 e il 1962 dall’Alfa Romeo in soli 700 esemplari e che insieme alla versione 2600 Sprint fu utilizzata nei servizi di pronto intervento della Polizia di Stato.

L’invito alla partecipazione della suddetta auto alla “67^ Salita dei Monti Iblei” da parte del sindaco del Comune di Chiaramonte Gulfi è stato accolto dal Signor Questore di Ragusa che ne ha richiesto la cessione temporanea al museo delle auto storiche di Roma.

La partecipazione all’evento ha consentito all’auto storica di rappresentare la tangibile testimonianza dell’evoluzione dei mezzi della Polizia di Stato per adeguarsi alle esigenze richieste dal rapido evolversi dei tempi.

Salva