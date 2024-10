Calcio. Ragusa-Paternò. Mister Erra: “Regaleremo la vittoria al Presidente”

Domani grande attesa per la settima giornata di campionato Serie D- Girone I, Ragusa- Paternò, allo stadio Aldo Campo, a partire dalle ore 15.00. Un match molto sentito data la vicinanza tra le tifoserie, sicuramente sarà un bel pomeriggio di sport.

Società, dipendenti, gruppo squadra si uniscono affinchè domani pomeriggio si possa conquistare la vittoria per dedicarla al Presidente Coppa, che in questa settimana è stato colpito dal lutto del caro padre.

“Il Paternò è una squadra fastidiosa, di categoria, composta da giocatori esperti, allenata molto bene da un allenatore valido- la dichiarazione di mister Alessandro Erra- “Ci attende una gara intensa, noi siamo pronti a fare questa partita contro un avversario molto ostico che sa come comportarsi nella categoria.

Domani si ritorna tra le mura amiche dell’Aldo Campo, e noi daremo il massimo per ottenere un risultato pieno, e per dare una soddisfazione alla tifoseria e alla società, ma soprattutto per noi stessi, perché i ragazzi lavorano bene, con grande impegno e determinazione, quindi vogliamo raccogliere i frutti del lavoro, sapendo che di fronte avremo un avversario molto duro.

Sicuramente domani sarà una bella giornata di sport, tra due tifoserie che si stimano e quindi noi ci auguriamo che sia innanzitutto una bella giornata di sport all’esterno, e all’interno combattuta da valori agonistici sani, e che vinca il migliore e speriamo che il migliore sia il Ragusa”.

Il Ragusa inoltre ha una settimana intensa dove scenderà in campo domani, mercoledì contro l’Akragas e domenica 27 ottobre contro Sambiase. A tal proposito il mister ha così affermato:

“A proposito delle 3 partite, ho parlato con i ragazzi, ci aspetta una settimana importante, affronteremo le varie squadre, al massimo delle nostre possibilità, ho detto ai ragazzi di tenersi pronti perché ci aspettano tre partite importanti e che i risultati delle stesse possono farci fare un bel salto in avanti in classifica ed è quello che noi auspichiamo”.

Per quanto riguarda il bollettino medico, sono out Danti, Ahmetaj, Sottil.

