31 migranti arrivati al Porto di Pozzallo

Sono arrivati alle ore 16 presso la banchina commerciale e, nel giro di un’ora, lo sbarco era terminato. Sono 31 i migranti arrivati a Pozzallo grazie al solerte lavoro degli uomini e delle donne della Capitaneria di porto. Un barchino scorto in lontananza, a circa 45 miglia di distanza dalla costa, era partito dalla Libia due, forse tre, giorni fa. A bordo 30 uomini e un minore, tutti maschi. Il minore, un ragazzo di dieci anni, era accompagnato dal padre, due migranti hanno dichiarato di essere diciasettenni ma sembrano maggiorenni. Le nazionalità, Siria ed Egitto in prevalenza, ma c’erano anche alcuni pakistani.

Finito lo sbarco, i 31 migranti sono stati dirottati presso l’hotspot portuale dove sono stati medicati (ma quasi tutti erano in buone condizioni di salute) e rifocillati.

Ad aspettare sulla banchina del porto, il solito cordone interforze fra Carabinieri, Guardia della Finanza, e agenti della Polizia, tutti coordinati dalla Prefettura di Ragusa. Notevole anche l’apporto della Protezione Civile di Pozzallo.

Presenti sulla banchina del porto i medici dell’Usmaf, oltre al personale sanitario dell’Asp iblea. I migranti avrebbero pagato fino a tre mila euro per salire su quel barchino.

Lo sguardo adesso è rivolto verso Lampedusa, dove sono arrivati 10 barchini in 24 ore, per un totale di quasi mille migranti. Non è escluso che un buon numero venga dirottato in provincia di Ragusa nelle prossime ore.

