A Ragusa Ibla le opere dei vincitori di Young Photographers from Italian Academies #4

A Palazzo Cosentini fino al 27 ottobre

Fino al 27 ottobre, nelle sale di Palazzo Cosentini a Ragusa Ibla è aperta la mostra Young Photographers from Italian Academies, manifestazione promossa dall’Accademia di belle arti di Catania e da Ragusa Foto Festival e patrocinato dalla Società Italiana per lo Studio delle Fotografia (SISF).

In esposizione le opere di Maria Chiara Bruno (Mazzarino -CT, 1996), Cristina Bucciaglia (Napoli, 1997), Dario De Biaggio (Roma, 1995), Valeria Limongi (Maratea, 1995) e Irene Occhipinti (Roma, 1996), che con i loro progetti ispirati al tema di quest’anno Prendersi una Pausa, hanno vinto la quarta edizione di YPIA, contest rivolto a tutte le Accademie di Belle Arti, ISIA, Corsi di Fotografia di Livello Universitario, Istituzioni di promozione della Fotografia in Italia per valorizzare le migliori ricerche visive degli studenti formati dai loro corsi.

Nel corso della serata inaugurale, sono stati assegnati a due di loro i riconoscimenti speciali: il premio in denaro di cinquecento euro, istituito dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, è stato conferito a Cristina Bucciaglia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli con il progetto Ciroammare. Il Clou Prize è stato assegnato al progetto Quando finisce il vento di Dario De Biaggio dell’Accademia di Belle Arti di Roma, che esporrà il proprio progetto in una personale negli spazi della galleria Clou.

A consegnare i riconoscimenti il prof. Rosario Antoci, curatore dell’esposizione che, sottolineando l’alto livello dei cinque i progetti vincitori esposti, dichiara: “il premio si conferma per il quarto anno consecutivo palcoscenico internazionale per le giovani promesse formatesi nei corsi di Fotografia delle Istituzioni artistiche italiane di livello terziario. Dopo tanti anni di attività artistica e di insegnamento, è sempre emozionante programmare, progettare e allestire una mostra in mezzo all’energia contagiosa dei giovani”. Antoci, docente ABACT Catania, membro del comitato scientifico del Festival e coordinatore del progetto, ha ringraziato i partner dell’iniziativa, i direttori, i coordinatori dei dipartimenti e i coordinatori dei corsi di fotografia che in questi anni hanno risposto alla call selezionando e inviando i progetti fotografici dei loro giovani più meritevoli.

«Nel sistema formativo Afam dell’Alta formazione artistica in Italia convivono istituti pubblici e privati come le Accademia di belle arti e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche – sottolinea il professor Gianni Latino, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania -. Erogano corsi di primo e secondo livello in fotografia, oggi diventata oltre a una disciplina trasversale, anche un indirizzo di studio, scelto da studentesse e studenti come mezzo di espressione nelle arti visive ma anche come strumento funzionale che trova applicazione in diversi campi, come il design, la pubblicità, la moda e l’architettura. Le intersezioni tra arti visive e arti applicate sono evidenti in molte pratiche contemporanee, combinano aspetti estetici e funzionali, arricchendo l’esperienza visiva e narrativa. La fotografia come forma narrativa racconta storie attraverso immagini».

Le opere dei cinque progetti vincitori saranno in esposizione nelle sale di Palazzo Cosentini a Ragusa Ibla fino al 27 ottobre. I progetti sono stati selezionati tra i 12 finalisti per l’originalità della proposta tematica, per la ricerca delle tecniche espressive, per la profondità delle analisi visive, per l’uso poetico della tecnologia e per la qualità realizzativa.

Una scelta non semplice per la grande qualità dei progetti presentati, quella da parte della giuria, presieduta da Gianluigi Colin artista, art director, critico d’arte e cover editor de “La Lettura” del Corriere della Sera, Rosario Antoci artista, docente ABACT Catania, membro del comitato scientifico del Festival e coordinatore del progetto, Benedetta Donato, curatrice e direttore RCA – Romano Cagnoni Award, membro del comitato scientifico e presidente della giuria del Premio Miglior Portfolio del Ragusa Foto Festival, Lucia Miodini storica della fotografia e docente Università di Parma, in rappresentanza di SISF; Federica Battaglia, Galleria Clou di Ragusa e Armando Romeo Tomagra, fotografo e docente di ABACT Catania.

“Young photographers from Italian Academies” è promosso e organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Catania e dal Ragusa Foto Festival e patrocinato dalla Società Italiana per lo Studio delle Fotografia (SISF). Il Ragusa Foto Festival, diretto da Stefania Paxhia, giornalista e fondatrice, e dal direttore artistico Massimo Siragusa, fotografo e docente allo IED di Roma accoglie ogni anno l’evento nell’ambito del suo ricco programma che ne fa la prima manifestazione internazionale siciliana dedicata alla fotografia contemporanea e alla valorizzazione dei giovani talenti, per promuovere, attraverso la fotografia, una riflessione su tematiche di attualità. Il contest è rivolto a tutte le Accademie di Belle Arti, ISIA, Corsi di Fotografia di Livello Universitario, Istituzioni di promozione della Fotografia in Italia per valorizzare le migliori ricerche visive dei loro studenti formati all’interno dei loro corsi

