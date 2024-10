Record mondiale di maratona, stabilito dalla keniana Ruth Chepngetich

Quarant’anni dopo la prima maratona olimpica di Los Angeles, oggi Chicago celebra la prima donna in grado di correre la distanza più leggendaria dell’atletica in meno di 2 ore e 10 minuti (2 ore, 9 minuti e 57 secondi). A compiere la straordnaria impresa la keniana Ruth Chepngetich, prima donna a correre la maratona a tempi di record che se volessimo paragonarlo alla maratona maschile significherebbe correre sotto le 2 ore. Su questo stesso percorso, un anno fa c’era stato il record del mondo maschile, realizzato da Kelvin Kiptumin 2h00’35”, quattro mesi prima dell’incidente stradale mortale. Tra gli uomini oggi ha vinto John Korir col tempo di 2h02’43”. Sulle strade di Chicago c’era già stato il primato del mondo femminile nel 2001 con Catherine Ndereba (2h 18’47”), nel 2002 con Paula Radcliffe(2h17’18”), nel 2019 con Brigd Kosgei in 2h14’04”.

