14enne si lancia da balcone, forse per bullismo

PALERMO – Si è lanciata dal secondo piano di un palazzo, forse a causa di una situazione di presunto bullismo che magari la giovane ragazza non è riuscita più sopportare. Si tratta di una 14enne, di Palermo. La giovane è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Civico, dal personale del 118, dove gli è stato diagnosticato un trauma addominale in cui è interessata in particolare la milza. Sono in corso indagini per cercare di ricostruire cosa è successo e accertare eventuali responsabilità.

Salva