Pestato a sangue dai parenti con la propria stampella

Si sono scagliati selvaggiamente contro un loro congiunto dalla ridotta capacità motoria fino quasi a ridurlo in fin di vita. Alla base, pare una lamentela legata al rumore di uno sparo di carabina. Per questo motivo si sono presentati dalla vittima gli hanno sottratto la stampella e hanno cominciato a dargliele di santa ragione. Per questo padre e figlio sono stati arrestati dalla polizia di Catania con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla condizione della vittima non in grado di difendersi. I fatti contestati risalgono al 2 giugno di quest’anno a Catania proprio davanti l’abitazione della vittima. Le indagini, coordinate dalla procura e delegate alla Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile della Questura di Catania, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come padre e figlio siano stati gli autori del pestaggio tale da comportare il tentato omicidio. Dagli elementi emersi dalle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha, disposto, nei confronti di entrambi gli odierni indagati, la misura della custodia cautelare in carcere.

