Week end tra degrado e violenza nel centro storico di Modica

Un altro fine settimana segnato da episodi di degrado e violenza in centro storico a Modica. La zona incriminata è sempre la solita, purtroppo: Via Grimaldi e stradine limitrofe, dopo una certa ora, si trasformano in luoghi da non frequentare. Dispiace dirlo, ma le immagini parlano da sole. Sono quelle delle telecamere di videosorveglianza di un bar ad angolo con Via Grimaldi; il titolare le ha postate sulla sua pagina fb denunciando quanto successo, scrivendo di essere rimasti soli e facendo intendere che non è la prima volta che le telecamere del suo locale immortalano scene del genere. La violenza di questo pestaggio parla da sè, è inutile aggiungere altro.

Basta anche solo guardare cosa è rimasto, a luci del giorno fatte, sulle basole di Via Grimaldi. Le denunce, gli appelli, gli allarmi vengono presentate, rivolti, lanciati da più parte e ormai da tempo ma la situazione rimane questa; poco più giù del luogo in cui c’è stato questo pestaggio, un altro video di un altro titolare di attività immortala quello che tutti sanno: la sporcizia di bottiglie e bicchieri vuoti lasciati dovunque è quasi l’aspetto meno peggiore, i rivoli di urina che arrivano fin sotto i tavoli della ristorazione. E’ bello vedere Modica, durante la prima parte della serata, piena di gente, i locali pieni, famiglie che passeggiano, ragazzi che si divertono; è bello vedere come l’amministrazione, insieme alle altre istituzioni, abbia la volontà di tenere vivo il centro (a differenza di quanto accade nei comuni limitrofi dove ogni tentativo sembra vano), ma non si può fare finta di niente e non ammettere che c’è un problema di sicurezza in città. Non si può, l’indomani mattina, ripulire i cocci dei vetri insieme alla coscienza e sperare che prima o poi non accada l’irreparabile.

Il centro storico si svuota sempre di più: perchè mai i residenti dovrebbero voler abitare in un luogo in cui spaccio e risse sono all’ordine del giorno? Perchè mai gli imprenditori vorrebbero continuare ad investire in un luogo che non percepiscono sicuro? E per quanto lo sforzo delle forze dell’ordine sia evidente, per quanto l’amministrazione cerchi di redigere un piano di recupero e di ascolto, per quanto anche la Chiesa cerchi di non rimanere inerme, è innegabile che tutto ciò non sia sufficiente. Forse il centro storico di Modica non tornerà ad essere quello di un tempo, alle dinamiche che riguardano tutti i centri storici delle città non si sta sottraendo Modica, ma non ci si può arrendere a questo sfacelo e lasciare la parte più bella della città preda di disagio sociale e civile che sfocia in maleducazione e violenza.



da VrSicilia

