Il modicano Poidomani eletto Presidente Nazionale del SUNAS

Salvatore Poidomani è stato eletto Presidente Nazionale del SUNAS (Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali.), in occasione del Congresso Nazionale che si è tenuto a Roma dal 3 al 5 ottobre 2024.

Poidomani, modicano, assistente sociale presso l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile, distretto di Modica, dell’Asp di Ragusa, ricopre anche l’incarico di responsabile del Dipartimento Politiche Sociali della Confederazione CSE ed è componente dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza.

Il Congresso è stato un’occasione di dibattito e confronto ampio e proficuo sui vari temi e questioni che interessano la categoria degli assistenti sociali e su cui il SUNAS è concretamente impegnato, attraverso l’azione di tutela e nei tavoli della contrattazione, per ottenere adeguate risposte e soluzioni da parte dei decisori politici ed istituzionali.

I punti significativi della piattaforma programmatica approvata dall’assemblea congressuale sono:

valorizzazione della professionalità assistenti sociali, anche attraverso un adeguamento retributivo che tenga conto delle elevate competenze e responsabilità di questi professionisti;

richiesta di nuove assunzioni per colmare i vuoti di personale che si registrano ancora nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario;

istituzione del Servizio Sociale Professionale, con una propria struttura e dirigenza,

riforma della professione;

ridefinizione dei percorsi formativi universitari;

sicurezza nei luoghi di lavoro e rischio professionale.

L’assise ha anche approvato il nuovo Statuto, con alcune importanti modifiche, in particolare quelle tese ad innovare l’assetto organizzativo del Sindacato per rafforzarne la dimensione “professionale” e ” promozionale”, pur mantenendo fortemente la l’identità di organizzazione sindacale impegnata nell’azione di tutela e di rappresentanza nei luoghi di lavoro e nella contrattazione.

Il SUNAS continua nella sua missione di Sindacato Professionale degli assistenti sociali, ma si propone anche come “spazio associativo” come una comunità di persone e di professionisti e lavoratori sociali impegnati a rivendicare maggiore riconoscimento per i loro diritti ma anche a promuovere cultura professionale strettamente legata all’affermazione e alla tutela dei diritti delle persone, dei valori della solidarietà, dell’equità, della giustizia sociale.

