Ragusa Calcio, Mister Erra: “Abbiamo bisogno di sbloccare questo momento”

Attesa per il match di domani contro il Licata, tra le mura amiche dello stadio Aldo Campo, match valido come quinta giornata di campionato Serie D- Girone I.

Fischio d’inizio alle ore 15.00 e si vorrà il pubblico delle grandi occasione, con la presenza di un cospicuo numero di tifosi ed appassionato, per sostenere la squadra della propria città, in uno scontro calcistico in cui la parola d’ordine è solo una sola: vincere, in quanto attualmente i punti in classifica tra le due compagini è la seguente: Licata 4 punti e Ragusa 2 punti.

“Domani dobbiamo sporcarci in casa, è un periodo di buone prestazioni e abbiamo necessità di portare a casa 3 punti, sappiamo che non sarà semplice perché l’avversaria di domani, il Licata Calcio, è una squadra di tutto rispetto, ci siamo preparati bene per raggiungere il nostro obiettivo: una vittoria, che la sentiamo ancora di più domani poiché giocheremo in casa. Proprio per questo chiamiamo in raccolta i nostri tifosi, abbiamo bisogno del sostegno di tutti, dal primo all’ultimo minuto, dobbiamo e vogliamo gioire tutti insieme, dobbiamo e vogliamo sbloccare questo momento, che ci vede protagonisti a livello di gioco e meno a livello di risultati.

Per quanto riguarda il bollettino medico:

-fermi Benassi, Sottil, Tagliarino, Crisci, Ahmetaj.

-presenti il resto della rosa.

Importante concentrarsi su chi c’è per ottenere un risultato importante.

Invece per quanto riguarda il nuovo arrivato, ovvero l’attaccante classe 2002- Gabriel Johnson, posso dire che si sta amalgamando bene, nonostante il problema iniziale della lingua, ma è un problema abbastanza superabile. Sono sicuro che ci darà una mano, fisicamente sta abbastanza bene, ha già qualche minuto sulle gambe dalla partita precedente, e domani avrà delle buone possibilità, ci aspettiamo tanto da lui”.

