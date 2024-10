Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa: l’ASP aggiudica la procedura per la gestione del bar

L’ASP di Ragusa, attraverso il Servizio Provveditorato, ha aggiudicato la procedura per l’affidamento in concessione dei locali per la gestione del servizio bar all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’aggiudicatario è una ditta di Modica che, adesso, dovrà predisporre la soluzione progettuale da sottoporre all’approvazione del Servizio Tecnico aziendale, oltre che della Direzione sanitaria e amministrativa di presidio per gli aspetti di competenza. Dopo di che si passerà alla stipula dell’atto e all’allestimento dei locali per l’avvio dell’attività. “Finalmente – dice il Direttore generale dell’ASP, dott. Giuseppe Drago – siamo pronti a colmare una lacuna che era durata troppo tempo e aveva tenuto sulle spine l’intera comunità ragusana. Il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” merita un punto di ristoro attrezzato, che possa migliorare l’esperienza dei pazienti e delle rispettive famiglie, oltre che dei nostri operatori. Con l’aggiudicazione della gara vediamo di fronte a noi lo striscione del traguardo: contiamo di poter inaugurare il nuovo bar entro le festività di Natale”.

